В Петербурге пройдет ежегодный фестиваль «Звезды белых ночей»

В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».



Старт фестивалю будет дан 27 и 28 августа в Мариинском театре, передает пресс-служба учреждения.



В преддверии открытия фестиваля для зрителей состоится концерт-подарок. В Концертном зале с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит Денис Мацуев. В программе — Второй фортепианный концерт Прокофьева.



Откроет фестиваль 27 мая опера «Пиковая дама» в Мариинском-2. Главные партии исполнят Олег Долгов, Ирина Чурилова, Ольга Бородина, Владислав Сулимский, Ариунбаатар Ганбаатар. На исторической сцене фестиваль откроется балетом «Жизель» при участии Оксаны Скорик, Никиты Корнеева, Романа Белякова и Анастасии Колеговой.



«Крупнейшими событиями "Звезды белых ночей" в июне станут Фестиваль Верди и празднование дня рождения Стравинского, эффектная премьера оперы "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова и петербургская премьера балета на музыку Стравинского "Концертные танцы" в хореографии Александра Сергеева, а также гастроли Большого театра России с балетом "Иван Грозный" на музыку Прокофьева», — сообщили организаторы.



Мероприятия фестиваля «Звезды белых ночей» будут проходить с 27 мая по 1 августа. События пройдут на всех сценах Мариинского театра.









Фото: пресс-служба Мариинского театра