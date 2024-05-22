В Петербурге пройдет фестиваль «Город мастеров»

Академия им. А. Л. Штиглица проведет традиционный Фестиваль искусств «Соляной городок — город мастеров».



Мероприятие пройдет 25 мая в Соляном переулке и внутренних дворах Академии. Свои работы на фестивале представят скульпторы, художники, стеклодувы, кузнецы, гончары, дизайнеры.



«Гости фестиваля откроют для себя секреты создания росписи по ткани, печатной графики, каллиграфии и даже поучаствуют в процессе изготовления предметов искусства», — сообщает пресс-служба Академии.



В программу фестиваля вошли более 20 мастер-классов по разным видам и техникам изобразительного и декоративно-прикладного искусства.



На Арт-ярмарке можно будет приобрести эксклюзивные авторские произведения живописи, графики, скульптуры, ювелирные изделия, одежду, аксессуары, посуду, сувениры.



В рамках дополнительной программы фестиваля будут работать выставки в залах Музея прикладного искусства «Удивительные миры Дж. Пиранези» и «Летний сад», выставки в Большом выставочном зале академии «Флора и Фауна».









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