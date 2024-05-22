В Басманном районе Москвы построят 15-этажный музейный комплекс

В Басманном районе Москвы построят многоэтажный музейный комплекс с концертным залом и офисными помещениями, передает пресс-служба Москомархитектуры.



Пятнадцатиэтажное здание построят на Малой Почтовой улице на частные инвестиции. Здание будет расположено на участке между Госпитальным переулком и улицей Большая Почтовая. В здании будет размещена частная коллекция произведений искусства широкого профиля: живопись, иконы, музыкальные инструменты, арт-объекты и многое другое.



Четыре этажа строения будут отведены под офисы, верхний уровень будет отдан под ресторан с видовой террасой.



Ряд помещений будет отдан под фондохранилище, фотолабораторию, мастерские.



«Облицовка музейно-экспозиционного блока решена как двойной фасад, где внутренняя, утепленная стена выполнена из материалов с различными текстурами, а наружный стеклянный слой украшен графическими изображениями, отражающими функциональное содержание помещений. В частности, используют панели под бетон, дерево, натуральный камень», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.









Фото: пресс-служба Москомархитектуры