Вышли первые кадры отечественной фантастической драмы «Контакты»

22.05.2024
Российская кинокомпания «Марс медиа» представила трейлер фантастической драмы «Контакты».
Главные роли в фильме Дмитрия Моисеева сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилев.
Картина выйдет в прокат 4 июля.
«Это трогательная и слегка абсурдная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. Это история о близости и одиночестве — смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ», — говорится в описании картины.
Режиссер картины Дмитрий Моисеев рассказал, что на написание сценария его подтолкнула история «кыштымского карлика» — пришельца, прозванного Алешенькой, мумифицированные останки которого нашли неподалеку от города Кыштыма в Челябинской области.
Проект создан при поддержке Министерства культуры России, фонда «Кинопрайм». Продюсерами выступили Нарек Мартиросян, Рубен Дишдишян, Катерина Михайлова.
Фото: кадр видео