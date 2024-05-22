Вышли первые кадры отечественной фантастической драмы «Контакты»

Главные роли в фильме Дмитрия Моисеева сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилев.Картина выйдет в прокат 4 июля.«Это трогательная и слегка абсурдная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. Это история о близости и одиночестве — смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ», — говорится в описании картины.Режиссер картины Дмитрий Моисеев рассказал, что на написание сценария его подтолкнула история «кыштымского карлика» — пришельца, прозванного Алешенькой, мумифицированные останки которого нашли неподалеку от города Кыштыма в Челябинской области.Проект создан при поддержке Министерства культуры России, фонда «Кинопрайм». Продюсерами выступили Нарек Мартиросян, Рубен Дишдишян, Катерина Михайлова.