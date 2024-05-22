В Новой Третьяковке открылась посвященная Васнецовым выставка

Главные роли в фильме Дмитрия Моисеева сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилев.
Экспозиция объединяет работы Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Вас...
В кинотеатрах в рамках акции «Смотри за 1 рубль» зрители смогут посмотреть эпизоды популярных мультс...
Сериал, созданный совместно с телеканалом «2×2», выйдет на платформе 25 мая.
В ходе реконструкции будут созданы зрительный зал на 441 место и репетиционный зал для хора.
Главные роли в фильме Дмитрия Моисеева сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилев.
Экспозиция объединяет работы Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Вас...
В кинотеатрах в рамках акции «Смотри за 1 рубль» зрители смогут посмотреть эпизоды популярных мультс...
Сериал, созданный совместно с телеканалом «2×2», выйдет на платформе 25 мая.
В ходе реконструкции будут созданы зрительный зал на 441 место и репетиционный зал для хора.
Церемония открытия центра пройдет 22 мая в 18:00.
В настоящее время создатели проекта ведут переговоры о съемках в Красноярском крае.
Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась на 83-м году жизни.
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Книга «Легендарные разведчики 4» включила в себя очерки по истории отечественной разведки, ранее неи...
Смотр открылся показом фильма о жизни святителя Саввы.
22.05.2024