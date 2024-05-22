В Новой Третьяковке открылась посвященная Васнецовым выставка

В Новой Третьяковке открылась выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век».



Экспозиция объединяет работы Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Васнецовых.



На выставке представлены как графические, так и живописные работы мастеров. Экспозиция разделена на темы, которые нашли отражение в творчестве каждого из трех представителей художественной династии: тема семьи, исторического прошлого и осмысления бытия.



Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.



Посмотреть проект можно с 23 мая по 4 ноября.









Фото: Pixabay.com