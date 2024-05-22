«Союзмультфильм» отметит 88-летие кинопоказами и квестами

Киностудия «Союзмультфильм» отметит 88-летний день рождения кинопоказами и квестами по всей стране.



В кинотеатрах в рамках акции «Смотри за 1 рубль» зрители смогут посмотреть эпизоды популярных мультсериалов «Оранжевая корова», «Чуч-Мяуч», «ЛудлВилль», «Умка», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», передает пресс-служба студии.



«Яркую дату — 88-летие со дня основания — киностудия "Союзмультфильм" отметит серией мероприятий, которые охватят города по всей России. Так, присоединиться к празднованию можно будет, посетив специальные показы и познавательные квесты», — указано в сообщении.



88-летний день рождения «Союзмультфильм» отметит 10 июня. В этот день по всей стране пройдет акция «Смотри за 1 рубль», партнерами которой стали сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино».



«Ярким событием каждого сеанса станет премьера короткометражки, созданной специально к юбилею студии. Лента "Крошки" покажет героев знаменитых мультфильмов "золотой коллекции" в детском возрасте. 45-минутные киносеансы, стоимостью 1 рубль, будут проходить с 10.00 до 21.00 — всего 11 сеансов», — рассказали в «Союзмультфильме».

В программу празднования также вошла серия тематических квестов для всей семьи. Мероприятия пройдут в девяти российских городах. Выполняя задания в специальном чат-боте участники смогут совершить увлекательную прогулку по городу вместе с героями «Союзмультфильма».











