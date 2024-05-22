Premier назвал дату выхода абсурдистской комедии «Внутренняя Мимперия»

В настоящее время создатели проекта ведут переговоры о съемках в Красноярском крае.
Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась на 83-м году жизни.
Нарушения были также выявлены в произведениях семи музыкальных исполнителей.
Участие во встрече примут деятели искусств.
О прошедшей аттестации сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
В настоящее время создатели проекта ведут переговоры о съемках в Красноярском крае.
Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась на 83-м году жизни.
Нарушения были также выявлены в произведениях семи музыкальных исполнителей.
Участие во встрече примут деятели искусств.
О прошедшей аттестации сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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22.05.2024