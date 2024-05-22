Premier назвал дату выхода абсурдистской комедии «Внутренняя Мимперия»

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Сериал, созданный совместно с телеканалом «2×2», выйдет на платформе 25 мая.Жанр фильма создатели определяют как «абсурдистская комедия». Фильм расскажет о жизни чата соседей.«Безработный неудачник Пандыч становится главным по подъезду и проваливается в настоящий бытовой апокалипсис», — говорится в описании проекта.Авторами шоу выступили Денис Всесвятский и Ксения Самарина, режиссер — Петр Тарасов.