В библиотеке-читальне имени Пушкина откроется мультимедийный центр

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Церемония открытия центра пройдет 22 мая в 18:00. Проект создан в целях поддержки чтения, укрепления интереса к отечественной литературной классике, творческому наследию Пушкина.Посетители центра получат возможность познакомиться с фондами музея, послушать онлайн-лекции, побывать на вебинарах, стать участниками ежегодных конкурсов и просветительских программ.Библиотеке из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина передали оцифрованные копии изобразительных материалов, в том числе портреты членов семьи поэта, рисунки, фотографии его детей, информационно-образовательные материалы.Библиотека получит доступ к научно-популярным фильмам, изданиям музея, медиаресурсам, которые можно будет использовать для проведения тематических выставок, просветительских мероприятий.