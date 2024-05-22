Режиссер Грамматиков снимет зимнюю сказку в Красноярском крае

Российский кинорежиссер Владимир Грамматиков планирует снять зимнюю сказку для детей.



Съемки проекта будут проходить в Красноярском крае, Съемки проекта будут проходить в Красноярском крае, передает ТАСС.



«Я планирую снять мощную зимнюю сказку с русской зимой, снегом, сосульками. Сейчас технологии позволяют это сделать. Сейчас веду переговоры с Красноярским краем, чтобы здесь это снимать», — приводит агентство слова Грамматикова.



Отмечается, что недавно кинематографист закончил работу над картиной «Смотри на меня», автором сценария для которой стал Андрей Кончаловский.



«Я думал, что это последняя моя картина, хватит. Но я такое опустошение испытал, когда уже кино сделано. Я понял, что что-то нужно предпринимать, так нельзя. И родилась идея снять зимнюю сказку», — поделился режиссер.









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