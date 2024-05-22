Скончалась вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова.



О кончине члена Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России сообщает пресс-служба объединения.



Сообщается, что Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась на 83-м году жизни. Прощание с ней продет 23 мая в Воскресенском Иерусалимском храме в Воскресенске.



В союзе кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким Ирины Пуговкиной-Лавровой. Отмечается, что жизненный путь Ирины Константиновны был непростым, однако все сложности компенсировались ее активным деятельным характером и прекрасными организаторскими способностями.



«Ирина Константиновна много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями», — рассказали в Союзе кинематографистов.



С Михаилом Пуговкиным Ирина Константиновна прожила 18 лет, а после его смерти хранила память о народном артисте. В Ростове-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся фотографии артиста, его вещи, сценические костюмы и коллекция кинофильмов.









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