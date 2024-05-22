Роскомнадзор выявил 10 фильмов с признаками экстремизма

Роскомнадзор выявил в Сети 10 картин с признаками экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывами к насилию и другими нарушениями российского законодательства.



Нарушения были также выявлены в произведениях семи музыкальных исполнителей, передает пресс-служба ведомства.



С просьбой ограничить в Сети распространение контента с признаками экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывами к насилию по национальному признаку к главе Роскомнадзора обратился гроссмейстер, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин. По словам Карякина, контент, нарушающий российское законодательство, выпускают артисты, финансово поддерживающие вооруженные силы Украины.



«Роскомнадзор проводит постоянный мониторинг аудиовизуального контента в сети Интернет. На данный момент выявлено 10 фильмов с признаками нарушений российского законодательства, которые указаны в обращении», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что по всем выявленным нарушениям принимаются предусмотренные законом меры реагирования.









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