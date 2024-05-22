Во ВГИКе пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Глеба Панфилова

Во ВГИКе пройдет вечер памяти к 90-летию со дня рождения советского и российского режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова.



Об этом сообщает Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России.



Глебу Панфилову 21 мая исполнилось бы 90 лет. 22 мая во ВГИКе состоится вечер памяти кинематографиста, посвященный 90-летию со дня его рождения.



Участие во встрече примут заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии, заведующий кафедрой операторского мастерства, профессор Михаил Агранович, кинопродюсер Владимир Репников, заслуженный артист России Владимир Еремин и другие.



В программу войдет показ картины Аграновича «Своя тема», посвященной творчеству Панфилова, а также фрагментов фильмов мастера, воспоминания коллег, неизвестные материалы о его жизни и творчестве.









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