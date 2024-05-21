Следующая церемония вручения премии Grammy пройдет 2 февраля 2025 года

Очередная церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в сообщении Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.





Номинанты будут объявлены 8 ноября. Голосование продлится до 3 января 2025 года. Участвовать в борьбе за премию могут музыкальные произведения, выпущенные в период с 16 сентября 2023-го по 30 августа 2024-го.





В рамках прошлой церемонии вручения премии Кайли Миноуг получила вторую за 20 лет Grammy. Награду ей принесла композиция Padam Padam. Песня стала лучшим танцевальным треком.





Первую Grammy в 2024 году получила певица Майли Сайрус. Звезда удостоилась награды за песню Flowers.









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