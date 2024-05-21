На Каннский кинофестиваль доставили олимпийский огонь

Эстафета олимпийского огня в преддверии ОИ 2024 года достигла Каннского кинофестиваля. Факел доставили на верхнюю ступеньку Дворца фестивалей и конгрессов.





Трансляцию вел телеканал France Info. Факелоносцем стал чемпион паралимпийских игр по прыжкам в длину Арно Ассумани. Спортсмен и его коллеги, а также руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге прибыли с факелом на расстеленную перед ними ковровую дорожку. Участники эстафеты передавали огонь друг другу, пока не оказались на крыльце перед входом.





Факел прибыл во Францию из Греции 8 мая. Огонь доставили в Старый порт Марселя, откуда началась эстафета. Продлится она до 26 июля и завершится на церемонии открытия ОИ. Общая протяженность марафона по территории страны составит около 12 тысяч километров.









Фото: YouTube