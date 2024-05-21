В Театре на Бронной наградили лауреатов премии Гильдии кастинг-директоров

Церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России прошла в Театре на Бронной. Ведущим мероприятия выступил режиссер Алексей Нужный, известный по фильмам «Бременские музыканты», «Пара из будущего», «Огонь» и «Я худею».





Победителей премии выбирали кастинг-директора российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В нем участвовали более 180 профессионалов. Победителя в номинации «Новое лицо Premiere» определили зрители.





Премию в номинации «Дебют года» присудили Славе Копейкину за роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лучшая мужская роль досталась Константину Плотникову за съемки в «Короле и шуте». Лучшая женская роль отошла Мариэтте Цигаль-Полищук за участие в проекте «Раневская».





Открытием года стала Алла Сигалова («Балет»), информирует «Российская газета». Лучший детский актерский ансамбль получился у Светланы Ершовой и Греты Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»). Премия за «Лучший актерский ансамбль второго/третьего сезона» досталась Евгению Феоктистову («Мир! Дружба! Жвачка!»), специальная номинация — у Даниила Воробьева.





Лучшим актерским ансамблем художественного фильма Якутии признали «Эт». Приз за лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма отошел Анастасии Багировой («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Премия за лучший актерский ансамбль художественного фильма присуждена Анжеле Тимерхановой («Снегирь»). Новым лицом Premiere стал Влад Коноплев с проектом «Немодельное агентство».





Церемония прошла при поддержке Минкультуры России и генерального партнера премии онлайн-кинотеатра Premier. Генеральный продюсер — президент Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских.









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