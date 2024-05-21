Программа «Земский работник культуры» позволит улучшить жизнь в регионах — Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что программа «Земский работник культуры» позволит улучшить жизнь в регионах и восполнить нехватку кадров. Об этом она рассказала в интервью.





Ольга Любимова в беседе с телеканалом «Россия-24» пояснила, как программа «Земский работник культуры» повлияет на улучшение жизни молодых специалистов.





«Если ты попадаешь в регион, ты получаешь миллион рублей поддержки. Более того, существуют дополнительные региональные программы», — добавила министр.





По словам Ольги Любимовой, Башкирия сразу отреагировала и сказала, что дополнительный миллион они оставят также. Два миллиона сразу получают те, кто отправляется в регионы Донбасса и Новороссии или в Дальневосточный федеральный округ. Министр отметила, что это возможность улучшить жилье или приобрести автомобиль.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой