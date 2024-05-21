Николай Долгополов представил в Москве свою новую книгу о разведчиках

Презентация книги историка разведки, писателя Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4» состоялась в Москве. Произведение рассказывает о работе советских спецслужб в годы холодной войны.





В книге собраны очерки по истории отечественной разведки, ранее неизвестные факты из жизни профессиональных разведчиков. Автор отметил, что на написание книги повлияли актуальные события, геополитическое противостояние России с западными странами и, следовательно, возрастающая роль разведки.





«Скажу о пункте, который называется научно-техническая разведка. В этой книге такой теме я постарался уделить как можно больше внимания», — заявил Долгополов.





Писатель является автором более 2 тысяч статей и 12 книг, где рассказывается о внешней разведке и ее ветеранах. Историк написал сценарии к трем полнометражным фильмам Первого канала, а также исполнил роль легенды отечественной разведки Кима Филби в двухсерийной документальной драме «Ким Филби. Тайная война».









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва