На Кубани стартовал первый фестиваль сербского кино

Первый Международный фестиваль сербского кино стартовал в Краснодарском крае. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе государственного кинопрокатного учреждения «Кубанькино».





Фестиваль проходит с 21 по 25 мая. Открылся смотр показом фильма о жизни святителя Саввы «Гора Преображения» режиссера Хаджи-Александра Джуровича, передает ТАСС.





«Сюжет знакомит с историей сербского народа через рассказ о жизни и трудах первого архиепископа Сербского, святителя Саввы», — говорится в сообщении.





В программе фестиваля ожидаются показы художественного кино российских и югославских режиссеров, а также картины сербского производства. Ленты подобраны с учетом интересов взрослой аудитории и молодежи.









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