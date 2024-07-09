В Мариуполе ЦСИ Kuindzi сreative space готовится к открытию

Открытие Центра современного искусства Kuindzi сreative space в Мариуполе (ДНР) состоится в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал автор проекта Никита Ковалев.





По данным ТАСС, ЦСИ будет находиться в самом центре города. Здесь же расположится Дом некоммерческих организаций и музей «Поле битвы».





«В крыле этого здания и разместится Центр современного искусства Kuindzi сreative space. Особенность этого центра в том, что это будет не только галерея, но и художественные мастерские и небольшой хостел», — поделился собеседник агентства.





Ковалев добавил, суть проекта заключается в том, чтобы в Мариуполь приезжали творцы из других городов и создавали на базе ЦСИ свои произведения. Автор в прошлом году выиграл 1,4 миллиона рублей грантовой поддержки на фестивале «Таврида.АРТ». Средства ушли на покупку мебели, оборудования и материалов для художников. Гости центра смогут выбрать занятие по душе, такое как живопись, графика, фотография или другие виды творчества.









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