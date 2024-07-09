Россия и Индия договорились о расширении культурного сотрудничества

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении культурного сотрудничества. Соответствующее совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство» опубликовано на сайте Кремля.





В документе отмечается, что стороны констатировали важность культурного взаимодействия. Индия и Россия содействуют установлению прямых контактов и дальнейшему сотрудничеству между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями, творческими вузами и другими учреждениями культуры двух стран.





Также стороны достигли договоренности о продолжении взаимовыгодной практики поочередного проведения фестивалей культуры и кино. Президент России и премьер Индии акцентировали необходимость расширить географию культурных обменов и более широкого вовлечения молодежи и коллективов народного творчества.









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