Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в адаптации графического романа «Ты меня любишь?»

Обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс спродюсирует адаптацию графического романа A24 «Ты меня любишь?». Актриса также сыграет в фильме главную роль.





Роберт Функе напишет сценарий к адаптации графического романа Пола Б. Рейни. Комикс представляет собой комедию о паре, которая борется за свой брак, понимая, что в их реальности что-то не так. Продюсерами фильма также станут Джастин Чиаррокки, Ари Астер, Ларс Кнудсен и Эмили Хилднер. Рэйни выступит исполнительным продюсером.





Функе известен как соавтор черной комедии «Как стать богом в Центральной Флориде». Кирстен Данст сыграла в фильме главную роль. Премьера состоялась на канале Showtime в 2019 году.









Фото: YouTube