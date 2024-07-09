В Москве открылась фотовыставка к Году семьи

Выставка фотографий со счастливыми кадрами семейной жизни москвичей открылась на Гоголевском бульваре. Экспозицию подготовил Главархив Москвы.





Проект приурочен к Году семьи. Выставка будет открыта до 8 августа.





«Посетители смогут увидеть фото известных людей в домашней обстановке, снимки обычных московских семей в трогательные моменты жизни, а также узнать о городских инициативах по поддержке детей и родителей», — уточнили в Главархиве Москвы.





На кадрах запечатлены как известные родители с детьми, так и простые советские семьи. В экспозицию вошли редкие снимки хоккеиста Валерия Харламова, хирурга Александра Вишневского, артиста Марка Бернеса, модельера Вячеслава Зайцева и других знаменитых людей.









Фото: Pixabay.com