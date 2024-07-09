Появились первые кадры нового сезона мультсериала «Футурама»

Ролик к новому сезону мультсериала «Футурама» вышел на YouTube. Трейлер представил телеканал Hulu.





Первый эпизод выйдет 29 июля. Всего в сезон войдет 10 серий. Предположительно, эпизоды будут выходить еженедельно. Сезон станет 12 для легендарного проекта.





В новых сериях главного героя Фрая и его друзей ждут новые приключения во Вселенной, на Земле и Марсе. Робот Бендер встретит членов своей семьи, а Лилу и Эми ждут свои испытания.





«Футурама» вернулась на экраны летом прошлого года. Новый сезон вышел спустя 10 лет после закрытия мультсериала. Зрители оценили его не так высоко, как оригинальное шоу. По мнению критиков, сериал потерял дух «Футурамы» и больше не может удивить, как делал это ранее.









Фото: YouTube