Шесть культурных проектов из регионов России будут участвовать в фестивале «Архстояние»

Государственные и частные организации из Самары, Москвы, Норильска, Твери и других российских городов представят шесть культурных арт-проектов на полях Международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». Об этом сообщили в пресс-службе арт-парка.





Фестиваль пройдет в Калужской области с 26 по 28 июля. В пресс-службе уточнили ТАСС, что его частью станут шесть проектов, которые создали самые заметные частные и государственные институции из разных городов страны.





«Самары, Москвы, Норильска, Твери, Тюмени, Магнитогорска, Екатеринбурга и Челябинска», — говорится в сообщении.





Московский фонд поддержки современного искусства «Сфера» предоставит гостям фестиваля возможность создать метафорические автопортреты в различных техниках. Агентство развития Норильска развернет город-лабиринт площадью 400 квадратных метров, где можно будет прогуляться и послушать звуки арктического ветра и истории норильчан. Художники из остальных городов представят зрителям перформативную игру. Гости фестиваля смогут примерить роль героя, который собран из мифов народов Большого Урала.









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