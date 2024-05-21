Экс-советник президента России займется подготовкой к юбилею Льва Толстого

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государств...
Гастроли балетной труппы пройдут с 24 по 26 мая.
Руководство легендарной компании устроило крупнейшую реструктуризацию в истории Pixar.
Мраморная скульптура конца XVIII века и античный жертвенник уже отправились в фондовое хранилище в П...
Гендиректор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин уточнил, что на базе крупн...
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государств...
Гастроли балетной труппы пройдут с 24 по 26 мая.
Руководство легендарной компании устроило крупнейшую реструктуризацию в истории Pixar.
Мраморная скульптура конца XVIII века и античный жертвенник уже отправились в фондовое хранилище в П...
Гендиректор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин уточнил, что на базе крупн...
Экспозиция состоит из работ Андрея Бисти, а также члена Санкт-Петербургского союза художников Лати...
Организаторы фестиваля семейных любительских театров делают все, чтобы он охватывал больше регионов.
Работы приедут из Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Ганы, Бенина, Нигерии, Камеруна, Конго и других стра...
Также в список вошли романы «Преступление и наказание», «Граф Монте-Кристо», «Шантарам», «Война и ми...
Польский композитор скончался после борьбы с продолжительной болезнью.
Участие во встрече приняли председатель правительства региона Муслим Хучиев, его заместители Айшат К...
Мероприятия проекта прошли в Центральном дворце культуры «Созвездие», их посетили более тысячи госте...
Киносмотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.
Обновляемая выставка начала работу в рамках акции Министерства культуры России «Из поколения в покол...
По мнению министра, смотр точно найдет своего зрителя.
Выставка Натальи Ушаковой воплощает бунт против агрессии пластикового мира.
Участниками конгресса стали 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира.
Выставка открылась в галерее TCarmine.
Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Театр проводит конкурс совместно с правительством Москвы и столичным департаментом культуры.
21.05.2024