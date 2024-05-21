Экс-советник президента России займется подготовкой к юбилею Льва Толстого

Бывший советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой в дальнейшем займется подготовкой к юбилею писателя Льва Толстого. Об этом он рассказал журналистам.





По словам Толстого, теперь он сможет направить все свои усилия на реализацию планов, связанных с грядущим юбилеем русского классика. Экс-советник российского лидера в беседе с ТАСС не привел других подробностей.





Ранее президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.









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