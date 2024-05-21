Мариинский театр представит балет «Дон Кихот» на сцене Большого театра

21.05.2024

Мариинский театр представит балет «Дон Кихот» на сцене Большого театра
Гастроли балетной труппы Мариинского театра пройдут на Исторической сцене Большого театра России с 24 по 26 мая. Артисты представят постановку «Дон Кихот».

Партии Китри и Базиля 24 и 26 мая исполнят Рената Шакирова и Кимин Ким. Во второй день гастролей в главных партиях на сцену выйдут Надежда Батоева и Филипп Степин, а вечером — Виктория Терешкина и Тимур Аскеров. Дирижировать будет Арсений Шупляков.

«Праздничный, увлекающий темпераментом и виртуозностью спектакль был поставлен в 1900 году (а в 1902-м перенесен из московского Большого в Мариинский театр) Александром Горским по мотивам одноименного балета Мариуса Петипа, украшавшего московскую и петербургские афиши с конца XIX века», — уточнили в пресс-службе Мариинского театра.

В 2019 году костюмерная служба проделала большую работу и восстановила все мельчайшие детали костюмов к постановке, задуманных Константином Коровиным. Подлинный облик нарядов был бережно воссоздан по эскизам художника, которые хранятся в архиве Мариинского театра.


Фото: Александр Нефф / Пресс-служба Мариинского театра