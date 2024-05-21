Мариинский театр представит балет «Дон Кихот» на сцене Большого театра

Гастроли балетной труппы Мариинского театра пройдут на Исторической сцене Большого театра России с 24 по 26 мая. Артисты представят постановку «Дон Кихот».





Партии Китри и Базиля 24 и 26 мая исполнят Рената Шакирова и Кимин Ким. Во второй день гастролей в главных партиях на сцену выйдут Надежда Батоева и Филипп Степин, а вечером — Виктория Терешкина и Тимур Аскеров. Дирижировать будет Арсений Шупляков.





«Праздничный, увлекающий темпераментом и виртуозностью спектакль был поставлен в 1900 году (а в 1902-м перенесен из московского Большого в Мариинский театр) Александром Горским по мотивам одноименного балета Мариуса Петипа, украшавшего московскую и петербургские афиши с конца XIX века», — уточнили в пресс-службе Мариинского театра.





В 2019 году костюмерная служба проделала большую работу и восстановила все мельчайшие детали костюмов к постановке, задуманных Константином Коровиным. Подлинный облик нарядов был бережно воссоздан по эскизам художника, которые хранятся в архиве Мариинского театра.









Фото: Александр Нефф / Пресс-служба Мариинского театра