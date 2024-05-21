Более 170 сотрудников студии Pixar останутся без работы

Руководство компании Pixar, которую купил Disney, уведомит около 175 сотрудников об увольнении. Об этом информирует The Hollywood Reporter.





Реструктуризация станет крупнейшей в истории студии. Однако высшее руководство останется на своих постах.





Примерно 14% сотрудников Pixar, или около 175 человек, останутся без работы. До массовых сокращений на анимационной студии работало около 1300 сотрудников.





Глава Disney Боб Айгер утверждает, что увольнения направлены на то, чтобы «снова сосредоточиться на качестве, а не на выпуске контента для потока». Руководство компании говорило о возвращении внимания к качеству во время многочисленных конференций по финансовым отчетам в 2024 году.





Сотрудники студии знали о предстоящем сокращении еще в январе. В прошлом году во всем Disney произошли увольнения. Сокращения не коснулись Pixar из-за производственных графиков.









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