Храм Дружбы в Павловске закрывается на реставрацию

Знаковый павильон Павловского парка — храм Дружбы закроется на реставрацию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Павловск».
Проект ООО «Реставратор» предполагает целый комплекс работ по реставрации интерьера, фасадов и отмосток павильона, ремонту инженерных сетей, охранной и пожарной сигнализаций. В храме Дружбы появится точка доступа Wi-Fi.
«Мраморную скульптуру конца XVIII века и античный жертвенник из павильона уже переместили в фондовое хранилище в Павловском дворце. Здесь экспонаты проведут полтора года, отведенных на реставрацию храма Дружбы», — говорится в сообщении.
Реставраторы обследуют и расчистят подполье здания, исторические внешние и внутренние вентиляционные каналы и выполнят железобетонную плиту основания. Меры призваны решить основные проблемы храма Дружбы — нарушение температурно-влажностного режима помещения и сверхнормативное увлажнение нижних частей стен.
Влага образуется внутри в виде конденсата и может разрушить здание-памятник. Специалисты объясняют это нарушением первоначальной системы дренажа и вентиляции. Первопричина кроется в засыпанном со времен Великой Отечественной войны подвале здания.
Фото: Василий Мулюкин / ГМЗ «Павловск»