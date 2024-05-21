Никулин: число желающих поступать в цирковые училища резко выросло за три года

Количество поступающих в российские цирковые училища абитуриентов резко выросло за последние три года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал гендиректор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.





Художественный руководитель учреждения уточнил, что число поступающих в цирковые училища выросло не благодаря фестивалю «Дорога в цирк», но и ему тоже. По его словам, на базе крупнейших детских центров страны проходят тематические смены с участием коллективов и индивидуальных исполнителей со всей России. В финале каждой из них проводится фестиваль-марафон «Дорога в цирк». Победителям дается возможность показать свое мастерство перед широкой публикой и деятелями циркового искусства.





За 2023 год охват зрителей и участников фестиваля вырос более чем в три раза. Так, «Дорога в цирк» охватила 10 тысяч зрителей офлайн и 6 миллионов человек онлайн.









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