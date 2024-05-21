В Петербурге открылась выставка скульптур из антикварных металлических изделий

Выставка скульптур, созданных из старинных металлических предметов, открылась в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского союза художников. Основой для некоторых произведений стал снаряд времен Великой Отечественной войны, острога XVIII-XIX веков и старинные хозяйственные инструменты.





Член Московского союза художников и скульптур Андрей Бисти также представил свои работы. По словам мастера, в создании произведений он использует старые вещи. Так, одна скульптура состоит из снаряда Великой Отечественной войны и острога на рыбу XIX или XVIII века.





«Другая работа получилась вот так: соединил плотницкую черту и огородную тяпку, а превратилось это в «Охотницу». Большинство работ создано в технике «реди мейд», что в переводе с английского означает «сделанное из сделанного», — поделился он с ТАСС.





Также посетители увидят живописные произведения члена Санкт-Петербургского союза художников Латифа Казбекова. Особенность его творчества состоит в том, что все жизненные впечатления, эмоции и образы выливаются в форму пейзажа, а люди становятся частью природы, переходя в иную, неодушевленную форму существования.









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