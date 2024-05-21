Порядка 20 регионов примут участие в фестивале «Сказка приходит в твой дом»

Около 20 регионов России примут участие в юбилейном X Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Об этом на пресс-конференции рассказал соучредитель и худрук смотра, художественный руководитель Театра Доброй сказки Вячеслав Науменко.





По его словам, обычно организаторы фестиваля ставили планку в 15 регионов по тому техническому заданию, которое было. Иногда было 16, 17 или 18.





«В этом году у нас планка 20 регионов, юбилейный год. У нас появилась возможность, нам добавили финансирование, которое позволяет сейчас более широко нам отпраздновать фестиваль», — отметил Науменко.





Худрук смотра добавил, что организаторы делают все для охвата как можно большего количества регионов. В апреле, напомнил Науменко, в рамках фестиваля прошли занятия по школе семейного театра на территории Луганской Народной Республики.









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