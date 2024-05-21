В Москве на фестивале представят произведения африканского искусства

21.05.2024
Один из спецпроектов XIII Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность» посвятят Африке, сообщили журналистам в PR-службе проекта. Мероприятие пройдет с 20 по 23 июня в Гостином Дворе.
Экспозиция будет включать в себя произведения африканского искусства из частных коллекций, которые существуют в России и странах континента.
«Среди которых Сенегал, Мали, Буркина Фасо, Гана, Бенин, Нигерия, Камерун, Конго и другие», — передает ТАСС
.
Девиз фестиваля в 2024 году звучит как «Искусство без границ». Президент смотра Вера Киселева отметила, что творчество художников Африки сравнительно редко показывается в России.
Участниками фестиваля станут мастера из 20 стран мира, включая Индию, Мозамбик, Казахстан, Иран, Эквадор, Уганду, Белоруссию, Китай, Гвинею, Кувейт, Пакистан и другие. Среди российских авторов будет представлен участник последней биеннале во Франции, World Art Dubai, и венецианской Stranieri Ovunque Камиль Муллашев. Работы художника находятся в Третьяковской галерее.
Фото: Pixabay.com