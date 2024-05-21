ФСИН: роман «Мастер и Маргарита» попал в десятку популярных у заключенных произведений

21.05.2024
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вошел в топ-10 самых популярных произведений среди заключенных. Соответствующий рейтинг представила Федеральная служба исполнения наказаний.
В пресс-службе ФСИН отметили, что в десятку самых популярных книг также попали «Преступление и наказание», «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Шантарам» Грегори Робертса, «Война и мир» Льва Толстого, «Фаворит» Валентина Пикуля, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Код да Винчи» Дэна Брауна, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и «Отверженные» Виктора Гюго. Произведения часто читают содержащиеся в следственных изоляторах и отбывающие наказание в исправительных колониях.
В топ самых читаемых отечественных авторов попали писатели Иван Тургенев, Александр Пушкин, Николай Гоголь, братья Стругацкие, Дарья Донцова. Среди зарубежных — Агата Кристи, Артур Конан Дойл, Теодор Драйзер, Джером Сэлинджер и Морис Дрюон.
Заключенные не пренебрегают поэзией. Предпочитают они поэтов Серебряного века, в том числе Анну Ахматову, Марину Цветаеву, а также Сергея Есенина, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Андрея Дементьева.
Фото: Александр Авилов / АГН Москва