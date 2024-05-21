Не стало лауреата премии «Оскар» композитора Яна Качмарека

21.05.2024
Польский композитор Ян Качмарек скончался после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщила его вдова Александра Твардовская-Качмарек.
Качмарек известен своей работой над фильмом «Волшебная страна» 2004 года. В 2005-м композитор получил за музыку к картине премию «Оскар».
«После продолжительной и тяжелой болезни умер мой муж Ян А. П. Качмарек», — привели сообщение его супруги в Польском фонде музыки.
Родился композитор в 1953 году в городе Конин. Карьера Качмарека началась в 70-е. Музыкант работал с авангардными театрами «Лаборатория Ежи Гротовского» и «Театр Восьмого дня». В 1989 году он переехал в Лос-Анджелес. Среди наиболее известных работ композитора — музыка к фильмам «Камо грядеши», «Неверная» и «Волшебная страна».
Фото: Pixabay.com