Не стало лауреата премии «Оскар» композитора Яна Качмарека

21.05.2024

Не стало лауреата премии «Оскар» композитора Яна Качмарека
Польский композитор Ян Качмарек скончался после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщила его вдова Александра Твардовская-Качмарек.

Качмарек известен своей работой над фильмом «Волшебная страна» 2004 года. В 2005-м композитор получил за музыку к картине премию «Оскар».

«После продолжительной и тяжелой болезни умер мой муж Ян А. П. Качмарек», — привели сообщение его супруги в Польском фонде музыки.

Родился композитор в 1953 году в городе Конин. Карьера Качмарека началась в 70-е. Музыкант работал с авангардными театрами «Лаборатория Ежи Гротовского» и «Театр Восьмого дня». В 1989 году он переехал в Лос-Анджелес. Среди наиболее известных работ композитора — музыка к фильмам «Камо грядеши», «Неверная» и «Волшебная страна».


Фото: Pixabay.com