Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с коллегами из Чеченской Республики.



Участие во встрече приняли председатель правительства региона Муслим Хучиев, его заместители Айшат Кадырова, Висхан Мацуев, министр культуры республики Марет Байсарова.



«Обсудили возможность целевого набора в ведущие творческие вузы нашей страны для молодежи Чеченской Республики. Это позволит выпускникам после обучения вернуться и быть востребованными специалистами у себя дома», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры добавила, что в октябре в Чечне пройдут мероприятия проекта «Музейные маршруты России», в рамках которого музейщики делятся опытом и лучшими практиками, обсуждают совместные планы.



«Для дальнейшего развития музейного дела в регионе со своей стороны готовы поддержать специальные проекты ведущих музеев страны для экспонирования в республике», — рассказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova