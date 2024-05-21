Стали известны фильмы основного конкурса фестиваля «Новое движение»

Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил программу участников основного конкурса и деловую программу.



Киносмотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.



В основную программу смотра вошли восемь полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами. В их числе фильмы «Мох» (Никита Миклушов), «Мухадракон» (Татьяна Колганова), «Фаталити» (Даниил Колотов), «Мы жили счастливо» (Илья Леутин), «Девка-баба» («Аглая Набатникова), «Вы меня видели?» (Екатерина Волкова), «Лиссабон» (Светлана Филиппова), «Эра» (Вениамин Илясов).



В рамках фестиваля также запланирована большая деловая программа с круглыми столами и дискуссиями.









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