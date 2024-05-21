Музей Победы представил выставочный проект «Семейные реликвии», передает пресс-служба учреждения.



Обновляемая выставка начала работу в рамках акции Министерства культуры России «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». На выставке будут представлены раритеты, переданные в дар музею потомками ветеранов.



«Выставочный проект будет популяризировать передачу семейных реликвий в музейные фонды. Таким образом раритеты становятся доступными для тысяч людей, которые ежедневно посещают музей», — отметили в Музее Победы.



Проект стартовал в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Первые экспонаты музею передала правнучка Маршала Победы Георгия Жукова Варвара Ерохина. В их числе орденская планка, парадные погоны Маршала Советского Союза, карманный фотоальбом с фотографиями членов семьи, другие предметы.



На выставке «Семейные реликвии» будут экспонироваться самые интересные истории и раритеты.









Фото: пресс-служба Музея Победы