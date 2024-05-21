Евразийская кинопремия, которую планируется провести в 2025 году, приглашает к участию представителей национальных кинематографий, сообщила во вторник министр культуры России Ольга Любимова.



«Мы рады будем всем, мы рады будем представителям национальных кинематографий — классических, традиционных, потому что мы все очень разные и у каждого свой киноязык, он очень богатый, интересный, яркий. И ближневосточный, и из Азии наши коллеги. Невероятные, самые разные формы национального кинематографа. Мы очень хотим собраться вместе», — сказала Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24».



По мнению министра, смотр непременно найдет своего зрителя.



«Это точно найдет своего зрителя, мы видим, какое количество сейчас поклонников китайского кино, какое количество поклонников турецкого кино, индийского кино, какая связь тесная со странами СНГ. Весь Госфильмофонд — это одна большая коллекция нашего общего кинематографа Советского Союза, у нас одна база, и очень важно этот диалог подкреплять подобного рода смотрами, и там же искать будущих сопродюсеров, находить общие проекты и вместе их реализовывать», — сказала министр.



Инициативу создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию весной 2022 года выдвинул режиссер Никита Михалков. По мнению Никиты Михалкова, премия должна стать аналогом «Оскара».









Фото: пресс-служба Минкультуры России