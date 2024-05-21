В Москве открылась выставка «Молодо-зелено» Натальи Ушаковой

Фото: Игорь Гарин

Выставка Натальи Ушаковой воплощает бунт против агрессии пластикового мира, говорится в сообщении организаторов.В своих работах художница использовала уникальную методику сочетания акрила с переработанным пластиком. Таким образом художница обыгрывает экологическую тему.«Всё началось с моей старшей дочери Галины Лариной, которая в подростковом периоде очень увлеклась экологией. Благодаря ей я поняла, что тема вообще исключительно волнует современную молодежь. Дочь стала сплавлять использованные пакеты и изготавливать из них различные изделия, посвятив этому авторский проект Plasticdoom. Сначала мы с мужем относились к этому не без иронии, но в итоге, увидев три года назад у Гали эти пластиковые обрезки, я посмотрела на них с точки зрения живописи и решила попробовать соединить с сюжетами своих полотен», — рассказала Наталья Ушакова.Организаторы сообщили, что выставка готовилась в течение двух лет. Некоторые работы, представленные на выставке, выставлялись в Нижнем Новгороде на выставке «Арт-мир», а также в Перми на экспозиции «Понаехали».«Моей сверхзадачей было показать атмосферу и настроение юности, жажды нового, радости и восторга перед новыми высотами и впечатлениями, которые ждут впереди. Юность прекрасна сама по себе, а ценности, которые транслируют современные ребята, вызывают уважение. Пусть у нас всё будет радостно и вдохновляюще», — рассказала художница.