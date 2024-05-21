Всероссийский библиотечный конгресс открылся в Казани

В Казани открылся Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире».



Участниками конгресса стали 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира: Индии, Ирана, Китая, Кубы, Сербии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, передает пресс-служба Минкультуры России.



«Искренне рада, что Казань — библиотечная столица России 1924 года — принимает библиотечное сообщество нашей страны и многих стран. Спасибо вам. Благодаря вам библиотеки сегодня так востребованы. Библиотеки — это наше национальное достояние», — заявила на открытии министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.



Отмечается, что главным мероприятием деловой программы конгресса станет 28-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. Ее участники представят более 700 докладов.



В рамках конгресса запланированы также образовательные семинары, культурно-просветительские мероприятия.









Фото: пресс-служба Минкультуры России