В Женеве открылась выставка к 90-летию Гагарина

Выставка открылась в галерее TCarmine. Art. В экспозицию вошли 57 полотен семи художниц арт-сообщества Kunst18 из города Карлсруэ.Все работы, представленные на выставке, объединены темой «Космос: посвящение Юрию Гагарину». Проект создан по инициативе владельца галереи Филиппа де Бокара и российских соотечественников.«Исполнившееся 9 марта этого года 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина — очень важная дата, важный юбилей. Полет Гагарина символизирует новый этап в освоении космического пространства», — приводит агентство слова де Бокара.По словам владельца галереи, экспозиция навеяна размышлениями о героях космической эры.