В Женеве открылась выставка к 90-летию Гагарина

В Женеве открылась выставка к 90-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, передает ТАСС.
Выставка открылась в галерее TCarmine. Art. В экспозицию вошли 57 полотен семи художниц арт-сообщества Kunst18 из города Карлсруэ.
Все работы, представленные на выставке, объединены темой «Космос: посвящение Юрию Гагарину». Проект создан по инициативе владельца галереи Филиппа де Бокара и российских соотечественников.
«Исполнившееся 9 марта этого года 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина — очень важная дата, важный юбилей. Полет Гагарина символизирует новый этап в освоении космического пространства», — приводит агентство слова де Бокара.
По словам владельца галереи, экспозиция навеяна размышлениями о героях космической эры.