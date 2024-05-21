Более 50 тысяч человек поучаствовали в «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге участниками всероссийской акции «Ночь музеев» стали более 50 тысяч человек.



Об этом сообщили в городском комитете по культуре.



Отмечается, что акция «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге прошла по инициативе Комитета по культуре Санкт-Петербурга при поддержке губернатора Александра Беглова.



«По подсчётам организаторов более 50 тысяч человек побывали на программах в 130 музеях, галереях, библиотеках, выставочных и концертных залах. 12000 гостей пришли послушать музыку в залы Филармонии. Более 8,5 тысячи человек посмотрели исторические реконструкции Артиллерийского музея. Около 6 тысяч человек посетили программу «Во всём виноват Пушкин» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и столько же отправились на концерты в Академическую капеллу Санкт Петербурга», — говорится в сообщении.



В комитете отметили, что не меньшей популярностью пользовались небольшие музеи, билеты в которые были выкуплены в первые часы.









Фото: газета "Культура"



