В «Геликон-опере» в шестой раз пройдет конкурс «Нано-Опера»

В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» стартовал шестой международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», передает пресс-служба учреждения.



Театр проводит конкурс совместно с правительством Москвы и столичным департаментом культуры. «Нано-Опера» пройдет в Москве в шестой раз с 20 по 24 мая.



«Горжусь, что международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», основанный нами в 2013 году, открыл миру уже ставших знаменитыми режиссеров. Они работают в самых разных театрах России и создают спектакли, которые становятся яркими событиями и неизменно притягивают зрителей», — рассказал автор идеи, председатель жюри конкурса, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.



Первый тур конкурса пройдет 21 мая, второй запланирован на 22 мая, 23 мая пройдет финал конкурса. 24 мая состоится торжественная церемония награждения лауреатов и гала-концерт.









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