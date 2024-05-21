Военный оркестр университета имени князя Александра Невского выступит в парке Горького

В московском парке Горького 25 мая пройдет концерт Военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России.



Коллектив даст концерт в рамках восьмого сезона программы «Военные оркестры в парках Москвы», сообщает дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Отмечается, что в субботу, 25 мая, в парке Горького Военный оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ исполнит музыкальные шлягеры о Родине, Москве, Великой Победе.



«А в воскресенье, 26 мая, даст отдельный концерт военный оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ (ПВО и ПРО ВКС России) в парке «Ходынское поле», — указано в сообщении.









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