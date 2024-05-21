В Петербурге пройдет церемония прощания с музыкальным продюсером Андреем Тропилло

В Санкт-Петербурге состоится церемония прощания с музыкальным продюсером Андреем Тропилло.



Тропилло скончался в возрасте 73 лет. Церемония прощания состоится 23 мая, сообщила дочь продюсера Полина Тропилло в соцсети.



«Друзья, для всех, кто хотел проститься с моим папой Андреем Тропилло. Четверг, 23 мая. Отпевание будет в 13:00 в Лютеранской церкви Святой Екатерины по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 1», — говорится в сообщении.



Похороны Андрея Тропилло пройдут в 14:15 на Смоленском кладбище. В клубе «Грибоедов» затем пройдут поминки. Родственница продюсера отметила, что в настоящее время идет сбор средств на создание памятника Андрею Тропилло.



О смерти Андрея Тропилло стало известно 1 мая. В последние годы продюсер проживал в Финляндии. Тропилло известен как продюсер, оказавший поддержку многим музыкантам на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника. В неофициальной студи свои первые альбомы записывали такие группы как «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Зоопарк», «Ноль», «Странные игры» и другие.









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