В Якутии откроется выставка картин Айвазовского из собрания Русского музея

По словам заместителя генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Юлии Кравцовой, учреждение продолжает знакомить жителей региона с уникальными коллекциями музеев России.«Мы представляем этим летом новый масштабный выставочный проект одного из самых известных русских художников — Ивана Айвазовского. На выставке будут экспонированы 30 полотен — 19 картин Айвазовского и 11 произведений маринистов XIX века, одно произведение из коллекции нашего музея и 29 — из собрания Государственного Русского музея», — приводит агентство слова Юлии Кравцовой.Выставка будет работать с 2 июня по 1 сентября. Проект приурочен к Году семьи в России и Году детства в Якутии. В рамках выставки будет работать арт-пространство для проведения мастер-классов и тематических экскурсий.