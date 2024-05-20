Стартовал прием заявок на поддержку производства анимационных фильмов Фондом кино

Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку анимационных фильмов. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ФК.





В соответствии с приказом Фонда кино от 20 мая 2024 года также начался прием заявок от организаций кинематографии с целью поддержки производства на безвозвратной основе национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Также в ФК можно подать документы на оказание поддержки уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих отечественных режиссеров-мультипликаторов.





Ранее стало известно , что Российский фонд прямых инвестиций и китайские медиакомпании планируют создать совместный фонд кино для взаимного продвижения фильмов. Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев уточнил, что КНР сегодня является лидером по количеству кинотеатров. Китайское кино, по его словам, становится более популярным не только внутри республики, но и в мире.









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