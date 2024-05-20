Вышел полный ролик к фильму «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

Полноценный ролик к фильму «Собиратель душ» с Николасом Кейджем вышел на YouTube. Трейлер представила студия Neon.





Николас Кейдж сыграл в триллере маньяка. По сюжету сотрудница ФБР ищет серийного убийцу, который жестоко расправляется с целыми семьями. Однако героиня понимает, что между ней и маньяком есть связь.





Срежиссировал триллер Оз Перкинс. Он же снял хорроры «Февраль» и «Гретель и Гензель». Фильм с Николасом Кейджем выйдет в российский прокат 25 июля.





В марте россияне увидели фильм Кристоффера Боргли «Герой наших снов». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Обладатель премии «Оскар» сыграл профессора биологии, который страдает от неудач. Жизнь главного героя меняется, когда он начинает сниться всем людям в мире.









Фото: YouTube