В Русском музее откроется выставка натюрморта 1920–1930-х годов

Выставка «Натюрморт 1920–1930-х годов» откроется в зале № 80 корпуса Бенуа Русского музея. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Выставка познакомит зрителей с работами из коллекции Русского музея, которые нечасто встречаются в постоянной экспозиции, а также даст представление о развитии жанра натюрморта в отечественном искусстве начала XX века.





«На выставке будут представлены произведения не так хорошо знакомых широкому кругу художников того времени – таких как Владимир Авлас, Владимир Гринберг, Анатолий Гусятинский, Ерванд Кочар, Алексей Почтенный, Игорь Попов, и других», — говорится в сообщении.





В музее напомнили, что к 1920–1930-м тема изменившегося быта стала главенствующей практически во всех жанрах живописи. Предметный натюрморт был характерным и узнаваемым.





Выставка дополнит постоянную экспозицию живописи первой половины XX века. Посетить ее можно будет до 30 июля.









Фото: Пресс-служба Русского музея