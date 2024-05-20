Кевин Костнер удостоился 10-минутных оваций после премьеры фильма «Горизонты» в Каннах

Актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер расплакался после премьеры фильма «Горизонты». Также он удостоился 10-минутных оваций.





Премьера фильма состоялась на полях 77-го Каннского кинофестиваля. «Горизонты» стали первой режиссерской работой Костнера за последние 11 лет. Стоит отметить, что он сам участвовал в написании сценария. Актер также исполнил главную роль в своем новом фильме.





Картина стала первой из четырех запланированных частей «американской саги». Действие фильма разворачивается во второй половине XIX века на Западе США.





Россияне тоже смогут увидеть последнюю работу Костнера на больших экранах. Фильм выйдет в прокат 27 июня.





Ранее режиссер, актер и продюсер Горо Миядзаки получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Награда стала первой в истории киносмотра, которую присудили группе людей, а не конкретному человеку. Сын Хаяо Миядзаки получил ее в качестве представителя студии Ghibli.









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